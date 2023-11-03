تنمية سيناء.. التجلى الأعظم وتطوير سانت كاترين الأبرز.. حلم التعمير يتحقق بـ"أرض الفيروز"

سانت كاترين أحد أشهر المزارات السياحية الدينية في أرض الفيروز، تقع فى جنوب سيناء، وتمتلك مجموعة من المعالم التي يتوافد لزيارتها الآلاف من حول العالم، ويُعتبَر جبل التجلي الأعظم أشهر تلك المعالم في سانت كاترين، التي لها قدسية وروحانية عظيمة، خاصة أنها المكان الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى.

كما تعتبر مدينة سانت كاترين قبلة سياحية لآلاف السياح حول العالم، الذين يتوافدون عليها سنوياً من كل حدب وصوب، لزيارة دير سانت كاترين، وجبل موسى عليه السلام، والاستمتاع بالطبيعة والمناظر التي لا مثيل لها في العالم، حيث تقع مدينة سانت كاترين في منتصف محافظة جنوب سيناء، ولا تملك أي شواطئ ساحلية، وترتفع على سطح البحر بنحو 1500 متر، وتتميز بجوها المعتدل صيفًا البارد شتاءً.

كما تتمتع المدينة بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدًا وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، ونظرًا لمكانتها السياحية والدينية، وإيمانًا بقيمة هذه البقعة، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية عام 2021، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى معًا، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة، وإقامة أكبر مشروع في تاريخ جنوب سيناء فى الوقت الحالي، ألا وهو مشروع التجلي الأعظم، الذي يجري تنفيذه في سانت كاترين.

منطقة دير سانت كاترين

شملت المشروعات التى تُفذت فى المنطقة إنشاء ساحة السلام، وتطوير النزل البيئي القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات على مساحة 12.6 فدان، فيما ركز تطوير النزل البيئي القائم على الحفاظ البيئي، وإثراء تصميم اللاندسكيب، وربط منطقة استراحة السادات بساحة السلام كمنطقة زيارة سياحية واحدة، فضلاً عن تصميم اللاندسكيب، ومدرجات مشاهدة، وحديقة متحفية في منطقة استراحة السادات.

كما تتضمنت المشروعات تصميم لاندسكيب بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتى مركز المدينة، وتطوير الحي السكني الجديد بالزيتونة، من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

محمية سانت كاترين

كما تتمثل المشروعات فى تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول.

ومن أهم المشروعات أيضا مشروع درء أخطار السيول ومعالجة مخرات السيول التي تمت مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات واللاندسكيب بالمدينة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، ووضع الدليل الإرشادي لتطوير المباني السكنية القائمة، وتطوير منطقة وادي الدير.

كما تم إقامة فنادق من نوع جديد ونُفّذ فندق جبلي ضمن مشروع التجلي الأعظم ومركز للزوار مميز جدًا بمقاييس عالمية، وتطوير الاستراحات القائمة وإقامة استراحات أخرى، لتكون هناك منطقة لفنادق متنوعة، بالإضافة إلى تطوير مركز المدينة، مثل دير سانت كاترين وإسكان البدوي، وغيرها.