محاكمة سانت كاترين.. رواية لزينب إبراهيم عن دار ملهمون للنشر

صدر حديثا عن دار ملهمون للنشر والتوزيع رواية "محاكمة سانت كاترين" من تأليف الكاتبة زينب إبراهيم، وهي مستوحاة من قصص وأحداث حقيقية.

وقالت زينب إبراهيم عن الرواية: الرواية مستوحاة من قصص وشخصيات حقيقية تم دمجها معا، وخلق روابط وعلاقات بينها، مع تغيير الزمان والمكان الحقيقيين.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": “استلهمت نواة الرواية الأساسية من كتاب رواه أحد الأبطال الحقيقيين، وبقية الأحداث والشخصيات استوحيتهم من بعض الكتب التاريخية والمقالات، وقد استغرق الأمر مني ٣ سنوات حتى انتهيت من كتابتها”.

وجاء في تصدير الرواية: “تدور أحداث الرواية حول کاترین، الشابة الفرنسية ذات العائلة العريقة التي تضطر إلى حياة الرهبنة بسبب ضابط سيء السمعة، ثم تنقلب حياتها تماما حين يستدعي الجنرال أباها وعمها للخدمة تحت اللواء الفرنسي في سوريا، فيضطر أباها لاصطحابها وهناك تتورط في مساعدة جنديين من المقاومة السورية، كما تقع في حب أحدهما، ما يعرضها للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى”.

يذكر أن زينب إبراهيم تخرجت في كلية الإعلام، وعملت بالصحافة الثقافية والترجمة الصحفية.