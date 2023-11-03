الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوداني للساحة وغربال لـ"فار".. طاقم حكام نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز

الحكم الجزائري مصطفى
الحكم الجزائري مصطفى غربال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الإفريقي

ويواجه الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر، على استاد مركب محمد الخامس، في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي (2023).

وتعد النسخة الحالية من الدوري الإفريقي، هي الأولى تاريخيا من المسابقة القارية، وأحداث مسابقات الاتحاد الإفريقي "كاف"، خلال الموسم الحالي.

 

طاقم حكام ذهاب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز 

يقود المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا، والتي تجمع بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، طاقم مكون من السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه عبدالله إبراهيم حكم مساعد أول، والجيبوتي عبدالرزاق أحمد حكم مساعد ثان.

بينما يتولى مهمة تقنية الفيديو المساعد VAR الجزائري الدولي مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقران غوراري.

ضربات الجزاء تقود الوداد للنهائي.. وصن داونز يطيح بالأهلي

وتجدر الإشارة إلى أن الوداد تمكن من التأهل للمباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، وذلك على حساب الترجي التونسي، عن طريق ضربات الجزاء (5/4)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

أما صن داونز، نجح في إقصاء الأهلي، في مجموع المباراتين 0/1.

 

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي

وتقام مواجهة إياب نهائي بطولة الدوري الإفريقي، بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، مساء يوم 11 نوفمبر الجاري، على ستاد لوفتوس فيرسفيلد.

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موعد نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي

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