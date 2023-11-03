حسن نصرالله لـ"الاحتلال": سترتكب أكبر حماقة فى تاريخك إذا اعتديت على لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل اليوم كل ما يحدث ويضبط إيقاعه الآن، لأن لديه خشية حقيقية من ذهاب الأمور إلى ما يخاف وما يحذر.

وأضاف نصرالله، اليوم الجمعة، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع يتحدث عن اغتنام فرصة التأييد الأمريكي والدولي لإسرائيل في حربها على غزة لفتح حرب على لبنان أو القيام بعملية استباقية في لبنان، حيث قيل لنا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى إن الأساطيل الأمريكية ستقصفنا وجاءت من أجلنا، مؤكدًا أن عمليات المقاومة في الجنوب اللبناني تقول للاحتلال الذي قد يفكر في الاعتداء على لبنان أو القيام بعملية استباقية تجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخ وجودك.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن عملياتنا تجعل العدو يحسب خطواته إزاء لبنان وهو يضبط إيقاعه خشية تدهور الأمور وتجعله مرتدعًا، مشيرًا إلى أن المشاهد في غزة ستجعلنا أكثر إيمانًا بوجوب الصمود والتحدي وعدم الاستسلام.