الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن نصر الله: الحكومة الإسرائيلية متطرفة حمقاء ومتوحشة

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدًا خصوصًا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء المتوحشة.

هناك 4 عناوين ضاغطة فى الوضع الفلسطينى

وأضاف نصر الله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 4 عناوين ضاغطة في الوضع الفلسطيني، العنوان الأول ملف الأسرى، فهناك آلاف الأسرى من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعضهم مضى عليه سنوات طويلة وبعضهم يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنًا".

وتابع: "مع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرى وعائلاتهم مما جعل الأمور في بعدها الإنساني سيئة جدًا".

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