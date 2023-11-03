حسن نصر الله: نتوجه بالعزاء إلى عائلات جميع الشهداء

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن اجتماع اليوم لتكريم كل الشهداء وتجديد البيعة لدمائهم وأهداف حزب الله.

وأضاف نصر الله، في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "اليوم نحيي ذكرى شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان شهداء حزب الله وشهداء السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وشهداء كتائب القسام في لبنان، وشهداء سرايا القدس في لبنان".

وتابع: "نتوجه إلى عائلات شهداء الجبهة اللبنانية بالمباركة لنيل أحبائهم هذا الوسام الإلهي وبالعزاء لفقد هؤلاء الأبطال".