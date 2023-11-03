الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: المقاومة فى فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات

عبد اللهيان
عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات مع الكيان الصهيوني".

إسرائيل وأمريكا تتحملان مسئولية تداعيات استمرار المجازر في غزة

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسئولية تداعيات استمرار المجازر في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية، إن "أمريكا أثبتت أنها جزء حاسم من استمرار الحرب والإبادة في غزة، وليست جزءًا من الحل".

ويأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ28، حيث أعلنت كتائب القسام عن أنها شنّت سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، في وقت أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة، مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 25.

 ارتفاع عدد الشهداء إلى 9227 منذ 7 أكتوبر الماضي

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 9227 منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3826 طفلًا، و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفًا و516.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 198 شهيدًا، مناشدة جميع الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية الإيرانى عبد اللهيان حسين أمير عبد اللهيان فلسطين المقاومة

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