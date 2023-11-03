محافظ بورسعيد يوجه بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارًا وترشيد الاستهلاك

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد؛ لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بالأحياء، حيث شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارًا في شوارع المحافظة، موجهًا بالمرور الدوري للتأكد من التزام الأحياء بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارًا.

ترشيد استهلاك الوقود

كما وجَّه محافظ بورسعيد، بترشيد استهلاك الوقود بالنسبة للمعدات والآلات المستخدمة في الأحياء بنسبة 50%.

ويُعمَل بهذا القرار بداية من اليوم، فضلًا عن إطفاء جميع إضاءات المصالح الحكومية بنسبة 100%، عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

اجتماع محافظ بورسيعد مع رؤساء الأحياء

اجتماع محافظ بورسيعد مع رؤساء الأحياء