الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب وسط اليونان

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزر اليونان، صباح اليوم الجمعة.

وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا، إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا. ومركز الزلزال جزيرة إيفيا حوالي 90 كيلومترًا شمال العاصمة أثينا.

وتقع جزيرة إيفيا قبالة البر الرئيسي لوسط اليونان، وشعر السكان بالهزة الأرضية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك أثينا وجزر أخرى في بحر إيجة.

لا معلومات حتى الآن عن وقوع وفيات أو إصابات

ونقلت قناة "سكاي تي في" الإخبارية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جيانيس أرتوبويوس، قوله: "ليست لدينا أي معلومات حتى الآن عن وقوع وفيات أو إصابات".

وقال فانيس سبانوس، نائب حاكم وسط اليونان إن بعض الأضرار الطفيفة لحقت بمنازل في قرى بالمنطقة جنوب بلدة ماندودي الساحلية الصغيرة، علاوة على انزلاقات أرضية صغيرة، وتم إغلاق بعض المدارس كإجراء احترازي.

زلزال اليونان جزر اليونان إيفيا جزيرة إيفيا

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