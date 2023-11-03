الفيلسوف البريطاني ستيفن كيف: التكنولوجيا الجديدة تحول دون راحة الناس وسعادتهم

كان التقدم الهائل في علوم الحياة والتكنولوجيا الرقمية سببًا في توسيع حدود الإمكانات البشرية، الأمر الذي جعل الأمور التي كنا نظنها مستحيلة ذات يوم حقيقة واقعة، وعلى الرغم من أن السعي القديم للخلود لم يتحقق بعد، فإن بعض الناس يأملون بشكل متزايد في دفع البشرية نحو هذا الهدف.

التكنولوجيا والخلود

في حوار أجراه موقع "نيكي آسيا" مع ستيفن كيف، الأستاذ بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة ومؤلف كتاب "الخلود: السعي للعيش إلى الأبد وكيف يقود الحضارة"، قال إن البشر يجب أن يظلوا مسيطرين مع تطور العلوم والتكنولوجيا.

أوضح كيف أن جميع الكائنات الحية لديها الدافع للبقاء، والاستمرار ولديهم أنواع مختلفة من الأدوات للقيام بذلك، وما نملكه نحن البشر هو التكنولوجيا وقدرتنا على الاختراع. هذه هي الطريقة التي نبقى بها على قيد الحياة عندما نستخدم النار والفئوس اليدوية. أيضًا، المباني، الجدران، الدفاعات، الزراعة، كل هذه - أسس الحضارة - هي تقنيات إطالة الحياة وكلها طرق لإبقائنا على قيد الحياة لفترة أطول. وبطبيعة الحال، فإن الطب يهدف بشكل واضح إلى إبقائنا على قيد الحياة لفترة أطول. إن الكثير من التاريخ الطويل للعلوم والتكنولوجيا يدور حول قيام البشر بإيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة بشكل أفضل.

وتابع: “لقد حدث خلال المائة عام الأخيرة من التاريخ أن بُذل قدر كبير من الجهد في التفكير في طرق إطالة عمر الإنسان باستخدام العلم والتكنولوجيا، وقد ذهب الكثير من الناس إلى أبعد من ذلك ووعدوا بأننا نستطيع استخدام العلم والتكنولوجيا لإبقاء الناس على قيد الحياة إلى الأبد”.

التكنولوجيا والسعادة

عن دور العلم في إطالة العمر وإن ما كان ذلك يقود بالضرورة إلى سعادة أكبر، قال الفيلسوف البريطاني: لقد أثبت العلم والتكنولوجيا أن لديهما القدرة على منح الكثير من الناس حياة أطول وأكثر صحة، في الفترة من 1800 إلى 1950 تقريبًا تضاعف متوسط ​​العمر المتوقع في البلدان المتقدمة من حوالي 40 عامًا - وهو ما كان عليه لعدة قرون أو حتى آلاف السنين - إلى 80 عامًا أو نحو ذلك الذي نتمتع به في اليابان أو المملكة المتحدة اليوم، ومن يدري، ربما سنتمكن جميعًا من العيش حتى سن 120 عامًا.

واستطرد: “لكن ما سألته هو: هل سيجعل الناس سعداء؟ وأعتقد أن هذا سؤال أكثر تعقيدًا. لأنه على الرغم من أن الكثير من الناس يعيشون في رخاء كبير في البلدان الصناعية، فإنهم على الأرجح ​​ليسوا سعداء، يبدو أن هناك كل أنواع التحديات التي تحول دون راحة الناس وسعادتهم”.

وتابع: “لقد طرأت تغييرات كثيرة على بنية حياتنا في القرون الماضية، من خلال التصنيع والانتقال إلى المدن. الترفيه الذي يأتي إلى منازلنا عبر أجهزة التلفاز ثم أجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك جعلنا في الواقع أكثر عزلة. لقد أدى ذلك إلى تفكيك المجتمعات، وتقويض الطقوس وطرق المعيشة القديمة. لذا، أعتقد أنه إذا أردنا حقًا تحقيق السعادة، فإننا لا نحتاج فقط إلى الصحة والرخاء، نحتاج أيضًا إلى التفكير في كيفية بناء المجتمع وبناء طقوس جديدة تساعد في إعطاء معنى حقيقي ومتعة للحياة”.

تحول أساسي

وبسؤاله إذا ما كانت التكنولوجيا المتطورة تسلط الضوء على السؤال الأساسي حول ماهية الإنسان، قال كيف: حتى الآن، كانت التكنولوجيا التي لدينا هي أداتنا دائمًا، حتى لو كانت قوية وخطيرة بشكل لا يصدق عندما تكون مثل الأسلحة النووية، لكن مع الذكاء الاصطناعي، مع خلق العقول الاصطناعية، ربما نخلق، ليس فقط الأدوات، ولكن أنواعًا جديدة من الكائنات المفكرة. وهذا في الواقع تحول أساسي.

وأضاف: “أرى أن التكنولوجيا أساسية لما نحن عليه؛ إنه جزء مما يجعلنا بشرًا، وكيف تطورنا كبشر. تعمل التكنولوجيا باستمرار على إعادة تعريفنا وتمنحنا قوى وإمكانات جديدة. أعتقد أن إحدى الطرق التي قد يكون بها تغيير عميق لما يعنيه أن تكون إنسانًا بسبب التكنولوجيا في العقود القادمة، هو أننا نصنع آلات قد يكون لها في حد ذاتها نوع من القوة، سيكون التغيير عميقًا حينما تتخذ الآلات قراراتها بنفسها وتطور دوافعها الخاصة، إذا أردت ذلك”.