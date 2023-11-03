البابا فرنسيس يترأس القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس

ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الجمعة، القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس ، عن راحة نفس البابا بندكتس السادس عشر والكرادلة والأساقفة الذين توفّوا خلال العام الفائت.

وقال البابا فرنسيس خلال عظته لنطلب من الله نظرة شفوقة وقلبًا متواضعًا، ولا نتعبنَّ أبدًا من طلب ذلك، لأنه على درب الشفقة والتواضع يمنحنا الرب حياته التي تنتصر على الموت. ولنصلِّ من أجل إخواتنا الراحلين الأعزاء. لقد كان قلبهم رعويًا وشفوقًا ومتواضعًا، لأن الرب كان معنى حياتهم، لكي يجدوا فيه السلام الأبدي، ويفرحوا مع مريم التي رفعها الرب إذ نظر إلى تواضعها.

البابا فرنسيس يزور دبي بمناسبة COP-2



وعلى صعيد أخر "قبِلَ قداسة البابا فرنسيس دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، إلى دبي من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، في مناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)": هذا ما صرّح به اليوم الجمعة مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني.

وكان قد أعلن البابا فرنسيس في وقت سابق أنه سيزور دبي من الأول وحتى الثالث من الشهر المقبل لمناسبة انعقاد قمة المناخ "كوب28 "، وذكّر بزيارته إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حيث سُئل عن التزامه لصالح البيئة، وانعكس هذا الالتزام من خلال صدور الرسالة العامة "كن مسبحا" قبل مؤتمر باريس حول المناخ. وشدد على ضرورة وقف كل الممارسات المخلة بالبيئة مؤكدا أن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا هو على المحك ولا بد من تحمل المسؤولية.