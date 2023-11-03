حملة ميدانية للمرور على محطات الوقود فى دمياط

قاد اللواء محمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط ، اليوم الجمعة، حملة للمرور على محطات الوقود بمدينة كفر البطيخ، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين.

وتم المرور على محطات الوقود؛ للتأكد من استقرار الأوضاع والالتزام الكامل بالأسعار المقررة قانونيًا ولا توجد أي معوقات وأن العمل بمحطات الوقود يسير بشكل منتظم تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية.

وشهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 تعديلًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل سعر البنزين بكل أنواعه ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.