محافظ أسيوط: تسيير منافذ متنقلة لبيع الخضروات ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل وذلك ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تنفذها وزارة الزراعة في إطار مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

توفير السلع بالأسعار المناسبة

وأكد محافظ أسيوط على بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة الأساسية، مشيرًا إلى استمرار تسيير منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية الغذائية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيض أسعار السلع تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مضيفًا أنه تمت إقامة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى، وجارٍ توفير المزيد من الأماكن لإقامة المعارض والمنافذ في كل مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والسلاسل التجارية التي تدخل ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بكل قرى ومراكز المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، أنه يتم الدفع بعدد من السيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ(الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و…) وغيرها وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط والتنسيق مع رؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بكل الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.