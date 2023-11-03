محافظ أسيوط: تنظيم ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً بالتعاون مع مديرية العمل، وذلك تحت رعاية حسن شحاتة، وزير العمل، ومحافظ الإقليم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على البطالة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

توفير فرص العمل في مختلف القطاعات

وقال محافظ أسيوط إن الملتقى يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين (ذكور وإناث) ولكل المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص في التخصصات المختلفة، حيث تمت دعوة عدد ٢٨ شركة تعرض ٢٦٠٠ فرصة عمل حتى الآن، وجارٍ العمل على دعوة المزيد من الشركات لطرح فرص العمل لديها.

يأتي ذلك فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل، لافتًا إلى توفير عدد من المميزات في بعض فرص العمل كتوفير السكن والمواصلات ووجبات وتأمينات وغيرها، موضحًا أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.

وحثّ محافظ أسيوط الشباب على ضرورة المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاقًا واسعة للتعرف واختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة والتقديم للوظائف المختلفة، على أن يتم إجراء المقابلات والتعاقد لمن تنطبق عليهم الشروط وفقًا لكل فرصة، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تفعيل دور مديرية العمل بقيادة علي سيد، وكيل وزارة العمل، المنوط به تنفيذ مثل تلك الملتقيات وتنسيقها مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل.

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