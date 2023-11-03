حصاد القطاع الزراعي خلال أسبوع (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٧، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

حصاد الزراعة:

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول الاجتماع متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الاجتماع الذي عُقِدَ أيضًا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ، ونائب محافظ البحيرة؛ لمتابعة مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية.

كما استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ حيث تباحث معهما في سُبُل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها، كما جُرِىَ التنسيق لإنشاء "خط ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، عبد المنعم بلعاتي، وبحثا معًا آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة، كما استقبل أيضًا الدكتور نبيل بن خطرة الأمين التنفيذي للمرصد، واستعرض معه أنشطة المرصد خلال المرحلة الحالية والخطة المستقبلية.

وعُقِدَ اجتماعٌ بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمتابعة التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء. كما أعلن القصير بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

كما عُقِدَ اجتماعٌ لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة خدمات الحجر الزراعي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ومسؤولي شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات. كما وجه قادة الوزارة وجميع مسؤوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح. وتم نشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023، الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار،.كما حصل مركز بحوث الصحراء على الاعتماد الدولى لأربعة اختبارات معملية بمعمل صيانة الأراضي التابع لشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية من قبل لجنة المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات 2017 :ISO 17025، كذلك استقبل رئيس المركز، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة الدكتور نصر الدين العبيد، والدكتور سيد خليفة- نقيب الزراعيين، حيث تم مناقشة استمرار أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين.

بينما أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، الانتهاء من حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق القناة في مساحة 6000 فدان ومتوسط الإنتاجية 3 طن للفدان، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية؛ لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين في قرى حياة كريمة والقري الاكثر احتياجا بمحافظة المنيا، ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، عرض من خلاله الخريطة الصنفية لمحصول القمح، وأفضل اصناف المحصول لزراعتها في كل محافظة، خلال هذا الموسم، بهدف الحصول على انناجية عالية، ومقاومة الأمراض والآفات.

فيما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متحركة إلى ٨ محافظات، محملة بأطباق بيض المائدة بسعر ١١٥ جنيه للطبق؛ للمساهمة في مبادرة الدولة لخفض الأسعار،.كما كشفت الوزارة، عن أبرز الانشطة التي نفذها، مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، حيث تم تقديم مشروعات داعمة صغيرة ومدرة للدخل لصالح السيدات البدويات خاصة المعيلات منهن من خلال قيام المشروع بتوفير عددِ 2730 رأسِ منْ الماعزِ وتوزعيها بالمجانِ على السيداتِ المعيلاتِ بالمجتمعاتِ البدوية الصحراوية.

ونجح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في تجديد الإعتماد السنوي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الوطنية (إيجاك)، كذلك تم منح تجديد منح مركز التدريب بالمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثاني على التوالي، كما استقبل المعمل وزير الزراعة التونسي والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية لوزارة الزراعة وجولته للمعاهد والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع 6500 عينة.

كما نجح معهد بحوث وقاية النباتات في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين ويحصل على ايزو ISO 9001:2015 وو ISO 21001:2018للعام الثاني، وذلك بعد زيارة فريق المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية المانحة لشهادات الأيزو وانتهائهم من عمليات المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالمعهد.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم "الزراعة في الأسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة. كما أصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار آخر إصدار لـ MALR، مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.