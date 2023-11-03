الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بالغردقة ويُكرّم أئمة البحر الأحمر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد الميناء الكبير، بمدينة الغردقة بحضور كمال سليمان، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، وقيادات من وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، حيث أدى خطبة الجمعة من مسجد الميناء الكبير، الدكتور محمد عزت، الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية.

وعقب صلاة الجمعة، كرَّم وزير الأوقاف، بحضور سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، المتميزين من الأئمة والعاملين بمساجد البحر الأحمر والإداريين والوعاظ والواعظات بأوقاف البحر الأحمر داخل دار مناسبات مسجد الميناء الكبير بالغردقة، كما كرَّم الوزير القائمين على المساجد التى حصلت على اعتماد الجودة من وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

فيما سلَّم الوزير طنين من لحوم الأضاحي للتضامن الاجتماعي؛ لتوزيعها بمعرفتهم على الأسر الأكثر احتياجًا.

الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الغردقة البحر الاحمر

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