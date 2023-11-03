الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 23 بينهم 8 أطفال فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

غزة
غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات استهدفت عددًا من منازل المدنيين شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع العشرات من الشهداء.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مركزة على عدد من المنازل من غرب مفترق العيون وحتى نادي الصداقة بقطاع غزة.

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مدير مستشفيات غزة: لا نملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة إسطنبول على دوار درابية غرب مدينة غزة.

وارتقى 8 شهداء أطفال في قصف سيارات المواطنين من بوارج الاحتلال في شارع الرشيد – البحر، غرب مدينة غزة.

فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية عن ارتقاء 13 شهيدًا في استهداف بيت آل عواد في خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 10 مواطنين على الأقل، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من عمال القبور، في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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مدير عام المستشفيات فى غزة: نحن لا نملك أى خيارات فى حال عدم تأمين الوقود

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية قبل قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة قليبو شمال القطاع.

توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود

 

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ويشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

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