مدير عام المستشفيات فى غزة: نحن لا نملك أى خيارات فى حال عدم تأمين الوقود

قال المدير العام للمستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت، اليوم الجمعة، إنهم لا يملكون أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود.

وأضاف: "نحن نعيش مرحلة حرجة، والخدمة مهددة بالتوقف في المستشفى الإندونيسي خلال ساعات، كما نعاني جراء عدم إدخال المواد الطبية إلى المستشفيات التي باتت معزولة".

وأكد "زقوت" أنه لم يتلقَ أي وعود بشأن دخول الوقود للمستشفيات.

مدير مستشفى الشفاء: المولّد الرئيسى توقف عن العمل بسبب نقص الوقود

فيما أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة، قبل قليل، عن توقف المولّد الرئيسي في المستشفى عن العمل نتيجة نقص الوقود.

الصداقة التركى: وفاة أربعة مرضى سرطان جراء توقف المستشفى عن العمل

وسبق وأعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة عن وفاة 4 مرضى سرطان، مساء أمس الخميس، جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علمًا بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، مما جعل 70 مريضًا معرضين للخطر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.