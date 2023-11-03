الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استمرار تدفق المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

المساعدات
المساعدات

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح: "هناك أوجه عدة عملت عليها مصر بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة".

وتابع: "الدولة المصرية تحاول تقديم خدمات عدة، من خلال المساعدات الطبية والإغاثية، وخروج الجرحى والمصابين عبر معبر رفح، وتقديم العلاج لهم في المستشفيات المصرية".

وواصل: "يتم إجلاء رعايا الدول حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة، عبورًا بمعبر رفح، وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية الطبية والنفسية".

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنسيقا مصريا مكثفا مع قنصليات حاملي الجنسيات المزدوجة.

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