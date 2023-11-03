الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عمال القبور شمال قطاع غزة

غزة
غزة

استشهد 10 مواطنين على الأقل، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور، في مقبرة بيت لاهيا شمال  قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية.

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فيما أفادت وسائل اعلام فلسطينية، قبل قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة قليبو شمال القطاع.

وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى فى غزة عن العمل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة عن وفاة أربعة مرضى سرطان، مساء أمس الخميس، جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علمًا بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، مما جعل 70 مريضًا معرضين للخطر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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 توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلى ونفاد الوقود

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

يجدر الإشارة إلى أن العدوان بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ويشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

الإحتلال الإسرائيلي عمال القبور بيت لاهيا قطاع غزة خان يونس

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