الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوي في موقع كيسوفيم بغلاف غزة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن دوي صافرات الإنذار انطلق  في موقع كيسوفيم بغلاف غزة، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

 صافرات الإنذار تدوي في 20 مستوطنة إسرائيلية

 وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قد أفادت أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية.

وسُمع منذ قليل دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان، حيث سقط صاروخ على مستوطنة العاد وسط الأراضي المحتلة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية".

وسائل اعلام إسرائيلية صفارات الإنذار موقع كيسوفيم غلاف غزة القاهرة الإخبارية

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