الفصائل الفلسطينية تعلن قصف آليات للاحتلال غرب إيرز بقذائف هاون

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف آليات للاحتلال غرب إيرز بقذائف هاون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة، في الوقت الذي تدوي فيه صفارات الإنذار في موقع كيسوفيم بغلاف غزة.

وفي وقت سابق، قال دانيال هاجاري، متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات 242 محتجزًا و335 قتيلًا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل مرافقة ومساعدة عائلات المحتجزين والقتلى".