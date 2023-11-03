"القاهرة الإخبارية": الاحتلال اعتقل طفلا 3 سنوات لإجبار والده على تسليم نفسه

أكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رام الله، أن هناك 50 حالة اعتقال للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اعتقالات واسعة بينها نساء وصحفيين وأطفال، وذلك لاستخدامهم ورقة ضغط على أهاليهم لتسليم أنفسهم.

اعتقال امرأة لإجبار زوجها على تسليم نفسه

وتابعت: "هناك طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تم اعتقاله لإجبار والده على تسليم نفسه، كما تم اعتقال امرأة لإجبار زوجها على تسليم نفسه".

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة شئون الأسرى أكدت في نبأ عاجل أن هناك عمال تم الإفراج عنهم من ناحية معبر أبو سالم، لافتة إلى أن المشكلة عدم وجود هويات للمعتقلين أو أعداد واضحة، فهناك تعتيم من قوات الاحتلال عن أسماء المعتقلين وأسباب الاعتقال.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المستوطنين تعمدوا قطف ثمار الزيتون وهو الموسم الذي ينتظره المزارعون، وذلك بحماية قوات الاحتلال، مرددة: "المزارعون يعانون شحا في الزيتون وزيته، والتضييق في أرزاقهم بسبب ما فعله المستوطنون بحماية قوات الاحتلال".