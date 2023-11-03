"القاهرة الإخبارية": 10 شهداء باستهداف الاحتلال عمال مقبرة فى غزة

أكدت ولاء السلامين، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، من رام الله، سقوط 10 شهداء إثر استهداف الاحتلال عمال إحدى المقابر بغزة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين بالضفة الغربية، وقصف جيش الاحتلال حي الهدف بالمخيم.

وتابعت: "قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن بالجهة الشرقية من نابلس"، مؤكدة اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة في جميع مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت أن المستوطنين تعمدوا قطف ثمار الزيتون وهو الموسم الذي ينتظره المزارعون، وذلك بحماية قوات الاحتلال، مرددة: "المزارعون يعانون شحا في الزيتون وزيته، وتضييقا في أرزاقهم بسبب مافعله المستوطنون بحماية قوات الاحتلال".