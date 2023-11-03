الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 10 شهداء باستهداف الاحتلال عمال مقبرة فى غزة

شهداء
شهداء

أكدت ولاء السلامين، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، من رام الله، سقوط 10 شهداء إثر استهداف الاحتلال عمال إحدى المقابر بغزة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين بالضفة الغربية، وقصف جيش الاحتلال حي الهدف بالمخيم.

وتابعت: "قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن بالجهة الشرقية من نابلس"، مؤكدة اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة في جميع مناطق الضفة الغربية. 

وأوضحت أن المستوطنين تعمدوا قطف ثمار الزيتون وهو الموسم الذي ينتظره المزارعون، وذلك بحماية قوات الاحتلال، مرددة: "المزارعون يعانون شحا في الزيتون وزيته، وتضييقا في أرزاقهم بسبب مافعله المستوطنون بحماية قوات الاحتلال".

القاهرة الإخبارية ولاء السلامين مقابر غزة سقوط 10 شهداء قوات الاحتلال

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