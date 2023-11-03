التحفظ على 798 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف في الغربية

تحفظت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، على 798 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والجهات المعنية

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

مرت اللجنة على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 798 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

تحصين 45 ألف رأس ماشية بالغربية

وفى سياق متصل، أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم الخميس، 45 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن نسبة التحصينات تخطت المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" والمقرر بـ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

ودعا الدكتور حاتم أنور جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.