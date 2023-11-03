ليلى الرفاعى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى عندما كان وزيرا للدفاع كرم والدى

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بـ"صائد الأفاعي"، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن العلاقة مع رفاق والدي مثلما كانت ولم تتغير حتى الآن، كأنه موجود تمامًا، هم أشخاص جيدة جدًا ويحبونا جدًا ويحبون بعضهم جدًا، ويحبوا والدي جدًا، العلاقة بيننا وبينهم لم تنقطع، هم يعتبرون عائلتنا.

وأضافت ليلى الرفاعي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "بالنسبة لتكريم والدي في عهد ما بعد الرئيس السادات كان يوجد بعض التكريمات لوالدي في بعض البرامج، أو في جرائد خلال الاحتفال بنصر أكتوبر، لكن تكريمه كشخص أو لنا كأفراد أسرته، لم يكن يوجد أي تكريم خلال 30 سنة".

وتابعت: "المسألة اختلفت في عهد الرئيس السيسي، حيث كرمنا عندما كان وزيرًا للدفاع، حيث عقد ندوة ثقافية وعرض خلالها فيلم تسجيلي عن والدي، وكانت مدة الفيلم ثلث ساعة ويتم إذاعته في التلفزيون حاليًا، وعزمنا أنا ووالدتي حيث كان أخي مسافر، وكرمنا، وبعد ذلك كان يوجد ندوة أخرى لتكريم والدي أيضًا وعزم فيها أخي سامح".