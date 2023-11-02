الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمينه لمراسلى "القاهرة الإخبارية": نجحتم فى توصيل رسالتكم للعالم من قلب القطاع

المطربة أمينة
المطربة أمينة

أشادت المطربة أمينة بالأداء الإعلامي المتميز لأطقم قناة "القاهرة الإخبارية" وتغطيتها الخاصة واللحظية للأحداث الهامة حول العالم، وآخرها تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

أمينة: مراسلي غزة مجاهدين في عملهم

ووجهت أمينة رسالة عبر "الدستور" لمراسلي القناة في قطاع غزة، قالت فيها: "نجحتم في توصيل رسالتكم للعالم من قلب القطاع المحاصر". 

القاهرة الاخبارية “عاصمة الخبر”

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية لأول مرة في 31 أكتوبر 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكل الأحداث التي تشهدها كل دول العالم.

القنوات الإخبارية القاهرة الإخبارية أمينة بشكل رسالة قطاع غزة

مواد متعلقة

مستدلًا بحديث نبوى.. أحمد مكى: "الصهاينة هم جيش الشيطان”

"سيرة الأستاذ".. "الوثائقية" تستعرض تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة هيكل

ايهاب فهمى: "القاهرة الإخبارية" ولدت قوية.. والتاريخ سيذكر دور مراسلى غزة

لقاء سويدان لـ"الدستور": "القاهرة الإخبارية" أثبتت جدارتها خلال تغطية أحداث غزة

أشرف زكي لـ«الدستور»: مراسلو «القاهرة الإخبارية» أبطال على الجبهة

خالد سرحان لـ"الدستور": القاهرة الإخبارية صادقة ومراسلو غزة لهم خير الجزاء

مسلسلات رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لتجهيز "إمبراطورية ميم"

حميد الشاعرى يدعم القضية الفلسطينية بكل لغات العالم

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى