أمينه لمراسلى "القاهرة الإخبارية": نجحتم فى توصيل رسالتكم للعالم من قلب القطاع

أشادت المطربة أمينة بالأداء الإعلامي المتميز لأطقم قناة "القاهرة الإخبارية" وتغطيتها الخاصة واللحظية للأحداث الهامة حول العالم، وآخرها تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

أمينة: مراسلي غزة مجاهدين في عملهم

ووجهت أمينة رسالة عبر "الدستور" لمراسلي القناة في قطاع غزة، قالت فيها: "نجحتم في توصيل رسالتكم للعالم من قلب القطاع المحاصر".

القاهرة الاخبارية “عاصمة الخبر”

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية لأول مرة في 31 أكتوبر 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكل الأحداث التي تشهدها كل دول العالم.