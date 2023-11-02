الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مستدلًا بحديث نبوى.. أحمد مكى: "الصهاينة هم جيش الشيطان”

احمد مكي
احمد مكي

أعرب الفنان أحمد مكي عن استيائه الشديد من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يدعم القضية الفلسطينية ويتمنى لهم النصر القريب.

وظهر “مكي” في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مستعينا بحديث نبوي قائلا: “الحديث بيوصف الحالة بالضبط.. يُوشِك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهو تشبيه عبقري لأن الغثاء كل ما هو مالوش وزن وبيطفو فوق".

وتابع: "السوشيال ميديا بتاخد أي حاجة تفصصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي، وأنا لا بدعي إني رجل دين أو مثالي أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بخطأ وأصيب وأكيد ليا أخطاء ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي وربنا يهديني ويهدي الناس جميعا، لما بصيت وقريت في الموضوع اكتشفت إن فيه آيات واضحة وصريحة قالت الخلاصة قالت النصر له شروط هعرض عليكم كم آية، الآية الأولى: “كان حقا علينا نصر المؤمنين”.

وأضاف: “فيه قصة كانت مأثرة في نفسيتي جدا وأنا صغير اسمها أكلت يوم أُكل الثور الأبيض بتحكي الواقع بالملي أسد و3 تيران واحد أبيض وواحد أسود وواحد أحمر، الأسد حب ياكلهم ومكانش عارف لأن اتحادهم في القوة، راح للبني والأسود قال لهم الأبيض ملفت بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش سيبهولي أكله ورزقكم يزيد وفعلا عملوا صفقة والأسد كله، وبعدها راح للبني وقال له إحنا لونا زي بعض والأسود مختلف سيبهولي أكله، وفعلا كله، لحد ما يوم جاع وراح للبني البني فهم وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.

واختتم: “الأحبار اللي عندهم عارفين جدا إن الحركة اللي بيعلموها الصهاينة بداية الزوال ده وعد الله حق وعمره ما يخلف ميعاد أبدا إحنا لازم ناخد بالأسباب دلوقتي وقت حساس يا تاخد طريق الله يا تاخد طريق الشيطان لأن الصهاينة هم جيش الشيطان واللي مش فاهم يدور ويبحث، واللهم إني بلغت”.

أحمد مكى التصاعد الخطير أهل غزة الاحتلال الصهيويني القضية الفلسطينية النصر القريب

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