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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب 160 عضوًا من الفرق الطبية بحملة القضاء على أمراض سوء التغذية بالمنوفية

جانب من تدريب الفرق
جانب من تدريب الفرق

أعلنت مديرية الشؤن الصحية بالمنوفية، الانتهاء من تدريب ١٦٠ عضوا من الفرق الطبية المشاركة بحملة القضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة - التقزم).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

كان قد تم تدريب المشاركين في الحملة بإشراف إدارة الصحة المدرسية بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد البوهى، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من ممرضات المدارس، وذلك بإشراف الدكتورة جيهان حامد، ومس جملات شعبان من إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، للاستعداد بالبدء في فحص تلاميذ المرحلة الإبتدائية بمحافظة المنوفية ابتداء من يوم السبت ٤ / ١١ / ٢٠٢٣ م تم التدريب على طريقة قياس الوزن والطول بطريقة صحيحة، وكيفية العمل على الجهاز والأعطال المحتملة وطريقة تلافيها وكذلك على سياسات مكافحة العدوى أثناء العمل.

محافظة المنوفية صحة المنوفية حملة القضاء على أمراض سوء التغذية أطفال المدارس الفرق الطبية

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