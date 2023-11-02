"زووم إفريقيا".. حلقة خاصة عن الاستثمار بالقارة السمراء على cbc غدًا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مذيعة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"، يوم غد الجمعة حلقة جديدة عن القارة السمراء ومواهبها وفرص الاستثمار بها.ث

وتلتقي الإعلامية سالي عاطف، خلال الحلقة، مع منشدين من دولة نيجيريا، إذ قدموا أجمل القصائد في مدح الرسول "صلى الله عليه وسلم".

وعن الاستثمار في القارة السمراء، تجري "عاطف" لقاء مع سامية عبد الحفيظ، من دولة السودان، للحديث عن فرص الاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى إبراز الاماكن السياحية في السودان.

كما يستعرض برنامج "زووم إفريقيا" تقريرًا خاصًا عن الدستور الغذائي في إفريقيا، بحضور عدد من المسولين المصريين والأفارقة.

مواعيد عرض برنامج "زووم إفريقيا"

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "CBC".

ويعرض البرنامج فقرات ثابتة عن حياة الأفارقة في مصر ما بين حوارات مع السفراء في القاهرة او جوانب من حياة الرعايا الأفارقة المتواجدين في مصر من أجل الدراسة او العمل.

الأزياء الأفريقية، وأشهر الأكلات، سيكون لها فقرة مخصصة في كل حلقة من خلال التعرف على تفاصيل الأزياء الأفريقية الخاصة بكل دولة ودلالات الألوان وإجراء جولات في محال الأزياء، كذلك التعرف على اكلة شهيرة في أفريقيا من خلال جولة داخل مطعم افريقي في مصر.

ويغوص البرنامج من خلال فقراته المتنوعة في حياة الشعوب الإفريقية بكل تفاصيلها وما يتبعها من عادات غريبة تشتهر بها بعض القبائل التي لا زالت تتمسك بالتقاليد التاريخية الموروثة، وكذلك التطورات التكنولوجية الحديثة والطفرات الصناعية في بعض دول القارة التي حققت نموا اقتصاديا بنسب كبيرة خلال الأعوام الاخيرة.