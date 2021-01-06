المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

تنظم مؤسسة "صوت شباب إفريقيا" المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية، عبر الإنترنت والمتابعة عبر تطبيق "زووم"، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في السادسة مساء يوم الأحد 24 يناير.وجاء في بيان المؤسسة: "مع بداية عام جديد نتمناه أكثر إشراقًا وتفاؤلًا، نعود إليكم في أول فاعلياتنا وحوار ثري نتعرف فيه على أهم الثقافات الأفريقية التي شكلت وجه القارة، وأشهر اللغات المنتشرة في أرجائها، وذلك خلال فاعليات المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الأفريقية بعنوان #إفريقيا_تتكلم، والذي سيقام يوم الأحد 24 يناير 2021 عبر منصة وتطبيق زووم، نلتقي في المؤتمر بنخبة من ضيوف الشرف البارزين سوف نعلن عنهم تباعًا، في إبحار ممتع نتعرف فيه على ثقافات تاريخية ولغات عريقة عبر الأدب والسينما والموسيقى بالقارة السمراء".