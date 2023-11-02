بالأسماء.. تعيينات وتكليفات جديدة بجامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة شملت تكليف الدكتور محمد محمدى غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وتكليف الدكتور شادى المشد مديرًا تنفيذيا للمعلومات ومديرًا لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شملت القرارات تجديد تكليف كل من الدكتورة إيمان عبدالحق مديرا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسقا عاما للجودة الادارية، والدكتور محمد سعيد مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية والدكتور أحمد يوسف مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور.

وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة أيضا تجديد تكليف كل من الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولًا إعلاميًا بالجامعة مع الإشراف والتنسيق على أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة والدكتور فاطمة عبدالوهاب مديرًا للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية، والدكتور أيمن سمير مديرًا لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة، والدكتور هانى شحته مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما شملت القرارات كذلك تجديد تكليف كل من الدكتور محمود عبدالغفار مديرًا لوحدة ادارة مشروعات التطوير، والدكتورة عزة عبدالله مديرًا لمركز القياس والتقويم، والدكتور محمد عبدالفتاح مديرًا لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية، والدكتور خالد عيسوى منسقا عام للانشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الانشطة الطلابية، والدكتور عمرو العوامرى مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية ومديرًا تنفيذيًا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، والدكتور عادل نبيل مديرًا لوحدة المكتبة الرقمية، والدكتور محمود الهباق مديرًا لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة.



كما عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار الجيزاوي، إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.