الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. تعيينات وتكليفات جديدة بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة شملت تكليف الدكتور محمد محمدى غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وتكليف الدكتور شادى المشد مديرًا تنفيذيا للمعلومات ومديرًا لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شملت القرارات تجديد تكليف كل من  الدكتورة إيمان عبدالحق مديرا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسقا عاما للجودة الادارية، والدكتور محمد سعيد مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية والدكتور أحمد يوسف مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور.

وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة أيضا تجديد تكليف كل من  الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولًا إعلاميًا بالجامعة مع الإشراف والتنسيق على أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة والدكتور فاطمة عبدالوهاب مديرًا للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية، والدكتور أيمن سمير مديرًا لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة، والدكتور هانى شحته مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما شملت القرارات كذلك تجديد تكليف كل من الدكتور محمود عبدالغفار مديرًا لوحدة ادارة مشروعات التطوير، والدكتورة عزة عبدالله مديرًا لمركز القياس والتقويم، والدكتور محمد عبدالفتاح مديرًا لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية، والدكتور خالد عيسوى منسقا عام للانشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الانشطة الطلابية، والدكتور عمرو العوامرى مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية ومديرًا تنفيذيًا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، والدكتور عادل نبيل مديرًا لوحدة المكتبة الرقمية، والدكتور محمود الهباق مديرًا لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة.
 

كما عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية  للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة  ، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار الجيزاوي، إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

جامعة بنها تعيينات جديدة ناصر الجيزاوى قرارات جديدة كليات الجامعة

مواد متعلقة

وكيل "رياضة القليوبية" يشهد اليوم المفتوح للتوظيف

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإدارى بالكليات

وكيل "رياضة القليوبية" يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسى

إحالة صاحب ورشة إلى المفتي بتهمة تعذيب وقتل زوجته بالقليوبية

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان"

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى

قرار جمهورى بتعيين الدكتور أمجد حجازى عميدًا لكلية الآداب بجامعة بنها

"مواجهة الهجرة غير الشرعية".. ندوة بشباب ورياضة القليوبية

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

عاجل.. حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى