الكنيسة الكاثوليكية تفتتح أولى عياداتها بالإسكندرية ضمن مبادرة "اسبقى بخطوة"

افتتحت “كاريتاس مصر” الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكي بمصر، أولى عياداتها بالإسكندرية في إطار مبادرة "اسبقى بخطوة" الخاصة بتوعية وتمكين المرأة المصرية، وتحديدا التوعية ضد سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه، والتى بدأت بمدينة الإسكندرية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج.

كما افتتحت أمس، عيادة جديدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بمحافظة "اسيوط"، وذلك بحضور كلا من: دكتور "أيمن صادق" مدير عام جمعية كاريتاس-مصر، "مجدي نجيب" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة "هبة الجلالي" مدير إدارة الجمعيات الأهلية، "منى عبد الرحيم" مدير شئون المرآة بمديرية التضامن الإجتماعي، و دكتورة "رانيا علواني" المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم،و دكتور "محمد عزب" رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، دكتورة "هدى الجدعاني" منسق عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم،و "احمد يونس" منسق الحمله بوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة،"شيرين هاني" مدير مكتب كاريتاس اسيوط.

جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين جمعية كاريتاس- مصر والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك ضمن برنامج دعم صحة المراة والصحة الإنجابية،ويشمل التعاون فتح عيادات متخصصة في صحة المرأة (الصحة الانجابية، الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم)

كما يشمل المشروع، توفير خدمات طبية للسيدات بمختلف محافظات مصر بأحدث الأجهزة وبروتوكولات العلاج العالمية وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في اطار سياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز عيادات متخصصة في خدمات الصحة الانجابية.