الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تفتتح أولى عياداتها بالإسكندرية ضمن مبادرة "اسبقى بخطوة"

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

افتتحت “كاريتاس مصر” الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكي بمصر، أولى عياداتها  بالإسكندرية في إطار مبادرة "اسبقى بخطوة" الخاصة بتوعية وتمكين المرأة المصرية، وتحديدا التوعية ضد سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه، والتى بدأت بمدينة الإسكندرية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج.

كما افتتحت أمس، عيادة جديدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بمحافظة "اسيوط"، وذلك بحضور كلا من: دكتور "أيمن صادق" مدير عام جمعية كاريتاس-مصر، "مجدي نجيب" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة "هبة الجلالي" مدير إدارة الجمعيات الأهلية، "منى عبد الرحيم" مدير شئون المرآة بمديرية التضامن الإجتماعي، و دكتورة "رانيا علواني" المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم،و دكتور "محمد عزب" رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، دكتورة "هدى الجدعاني" منسق عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم،و "احمد يونس" منسق الحمله بوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة،"شيرين هاني" مدير مكتب كاريتاس اسيوط.

جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين جمعية كاريتاس- مصر والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك ضمن برنامج دعم صحة المراة والصحة الإنجابية،ويشمل التعاون فتح عيادات متخصصة في صحة المرأة (الصحة الانجابية، الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم)

كما يشمل المشروع، توفير خدمات طبية للسيدات بمختلف محافظات مصر بأحدث الأجهزة وبروتوكولات العلاج العالمية وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في اطار سياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز عيادات متخصصة في خدمات الصحة الانجابية.

“كاريتاس مصر الذراع التنموي ل اسبقي بخطوة تمكين المرأة المصرية تحديدا التوعية عنق الرحم وطرق الوقاية منه

مواد متعلقة

الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي تستضيف ندوة "حديثي النذور"

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة رسامة شمامسة وقسيس

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر