الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي تستضيف ندوة "حديثي النذور"

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي

استضافت الكُلّيّةُ الإكليريكيّةُ بالمعادي خلال الأيّام الماضية ندوة "حديثي النذور"، من الرهبانيّات المختلفة، بمشاركة قسم الفلسفة من الكُلّيّة الإكليريكيّة.

اشترك في تنظيم الندوة كُلٍ من: الأب أنطونيوس زكّا، مكوّن قِسم الفلسفة بالإكليريكيّة، والأخت كريستين عزيز، من راهبات قلب يسوع المصريات، والأخت سامية إسحق، من راهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات.

وكان موضوع هذه الندوة "تحقيق الذات للمكرس".
 

وجرت الندوة كالتالي: 

اليومَ الأوّل: تمَّ عرض فيلم (Hacksaw Ridge)، الّذي يتحدث عن الشخص المسيحيّ، وضميره الرافض لحمل السلاح، والقتل، وذلك تنفيذًا للوصيّة القائلة "لا تقتل"، وتمَّ توزيع المجموعات.

أما اليومَ الثاني: ألقى دكتور  اندرو أشرف، من جامعة الإسكندرية، لقاءً عن "تحقيق الذات من جانب علم النفس"، والتركيز على لُب الذات.

كذلك، ثمَّ ألقى الأبّ مُراد مجلع الخادم الإقليميّ للرهبنة الفرنسسكانيّة بمصر، لقاءً عن "تحقيق الذات من الجانب الرُوحيّ" والتركيز على المشورات الإنجيليّة.

تخلل اللقاءات عمل المجموعات، وتمَّ ختام اليوم بحفلة سمر، جمعت الأخوة رباطات المحبة والفرح.

اليومَ الثالث: ألقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، لقاءً عن "تحقيق الذات من الجانب الكتابيّ"، مُنطلقًا من حدث التجلّي في الكتاب المقدّس.

الك ل ي ة الإكليريكي ة حديثي النذور تنظيم الندوة الفلسفة بالإكليريكي ة قلب يسوع المصريات راهبات قلب مريم

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