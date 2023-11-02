الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال ميديا عن "زينة": "أحلى حاجة في بلدنا عشان يعرفوا سيناء وتاريخها"

زينة
زينة

روّج الكاتب الصحفي يسري الفخراني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض مسلسل الأنيميشن "زينة"، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديدًا قناة "dmc drama"، بدايًة من بعد غدٍ السبت.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بالانيمشن، فقالت سارة رزق، من مستخدمي "فيسبوك": " زينة هتيجي لكل ولادنا على dmc تحكيلهم عن أحلى حاجة في بلدنا عشان يعرفو سينا وتاريخها هوا دا الكلام الي بجد".

 

 

وكتبت مروة الفخراني، من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك": "الله حلو قوي"، وعلّق أحمد الجنايني، من روّاد السوشيال ميديا: "حلو أوي هو دا الكلام"، وعلق مجدي شاكر، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "نعمل حلقة عن تاريخها الفرعوني".

مسلسل "زينة"

مسلسل "زينة" يُقدّم في قالب كوميدي يناسب الأطفال من خلال عصابة تحاول سرقة بعض الحيوانات والطيور النادرة التي لا تتواجد إلا في سيناء فيقوم الأطفال متمثلين في شخصية "زينة وابن سينا" في إحباط محاولاتهم في محاولة لتنمية الوعي الوطني والإحساس بزرع مبادئ الوطنية في الأطفال

الكاتب الصحفي يسري الفخراني يسرى الفخراني قناة dmc drama الأنيميشن زينة زينة مسلسل الأنيميشن زينة

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