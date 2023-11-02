السبت.. بدء عرض حلقات "زينة" على "dmc drama"

روّج الكاتب الصحفي يسري الفخراني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض مسلسل الأنيميشن "زينة"، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديديا قناة "dmc drama"، بدايًة من بعد غدٍ السبت.

والمسلسل يُقدّم في قالب كوميدي يناسب الأطفال من خلال عصابة تحاول سرقة بعض الحيوانات والطيور النادرة التي لا تتواجد إلا في سيناء فيقوم الأطفال متمثلين في شخصية "زينة وابن سينا" في إحباط محاولاتهم في محاولة لتنمية الوعي الوطني والإحساس بزرع مبادئ الوطنية في الأطفال

وأرفق الكاتب الصحفي يسري الفخراني، صورة الإنيميشن "زينة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عليها: "حلقات زينة، تاريخ سيناء وتفاصيلها، من السبت علي dmc drama"، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع البوستر.

وعلى مدار السنوات الماضية قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من أعمال الاطفال المميزة ويعد مسلسل زينة من أهم الأعمال المخصصة للأطفال لإعادتهم من جديد ولكن هذه المرة من خلال عملا يقدم معلومات عن بقعة غالية من مصر وبطريقة ممتعة وجاذبة للأطفال من خلال مسلسل كارتون "زينة" بطولة بشرى وأحمد خالد صالح وسامي مغاوري وعدد من النجوم، ونرصد تأثير مسلسل كارتون زينة المقدم للتعريف بسيناء على الأطفال ومحاولات لمواجهة التطرف والإرهاب أيضا.

تفاصيل مسلسل كارتون زينة

تقديم مسلسل "زينة" لم يكن سهلا بالنسبة لصناعه، فعكف صناع المسلسل ما يقرب من 6 أشهر من البحث والتدقيق وزيارات لسيناء لمحاكاة الواقع في العمل على طريقة الأعمال ثلاثية الأبعاد، حيث هدفت الشركة المنتجة إلى تنمية الوعي وإعادة شمل الأسرة المصرية أمام التليفزيون لمشاهدة عمل كارتون على غرار ما حدث خلال الفترات الماضية في مسلسل بكار.

واجه العمل صعوبات كثيرة بداية التكلفة الضخمة للعمل إلا أن الشركة المنتجة تحمست للفكرة بشكل كبير، لما لها من دور في التوعية، بالإضافة إلى صعوبات في البناء الدرامي للشخصيات ورسمها حتى تم الاستقرار بشكل نهائي على تفاصيل العمل.

وشارك في مراحل المسلسل المختلفة عدد كبير من العاملين حتى وصل العمل إلى الاستعانة بمجهود ما يقرب من 200 فرد في وظائف مختلفة.