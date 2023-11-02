الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي يكشف لـ"الدستور" مؤامرة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

ايمن الرقب
ايمن الرقب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن دولة الاحتلال لديها رغبة بإخلاء الفلسطنيين من بلادهم وقطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا المشروع أو المخطط يعتبر قديم وجديد حيث أنه طرح في الخمسينات بالقرن الماضي، ثم أعيد طرحه بقوة بعد سيطرة حماس على غزة عام 2008. 
وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: فقد بدأ الحديث بشكل كامل على مشروع حول تهجير الفلسطنيني من غزة الى سيناء، وهذا عملية التوطين مع توسيع سيناء بإتجاه ان تضم 600 كيلو متر مقابلها ان تمنح مساحات آخرى، كما ان المشروع غير مطابق فقط في وجود الفلسطنين في المنطقة، بينما يتعلق الامر بمشاريع اقتصادية غربية ثم ميلاد دولة الاحتلال في المنطقة، الذي كان هدف غربي بالكامل. 
ولفت الرقب: وبالتالي يروا أن الفرصة سانحة لتنفيذ هذا المخطط ومن ضمنهم إنشاء ما يشبه قناة السويس لتربط بين منطقة ايلاف والبحر الأبيض المتوسط عبر غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر بالنسبة لهم مشروع جديد وقديم.

محاولة استغلال الظروف الاقتصادية في مصر

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وأضاف الباحث السياسي وعضو بحركة الفتح الفلسطينية: بالتأكيد أن محاولة استغلال الظروف الاقتصادية في مصر والضغط في هذا الاتجاه أمرًا فاشل ويستمر في فشله، معتقدا ان الموقف المصري ثابت والموقف الفلسطيني ثابت، لان ادارك تطبيق ذلك في غزة فهذا سيطبق في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي لابد من شموخ وصمود عربي باتجاه من يدعم هذا المشروع، لان هذا المشروع سيعني بشكل كامل انتهاء القضية الفلسطنية بشكل مطلق.

وتابع الرقب أن لكل شيء ترتيبات ونرى أن هذه الحرب على غزة يجب أن تفضي بمشروع سياسي فلسطيني يشير إلى قيام الدولة الفلسطينية، ولكن كل ما يزعم حول التشريد والتهجير هذا الأمر لم يعد ذو قيمة ولا أهمية بالنسبة  للفلسطينيين.

القدس الاحتلال اخلاء الفلسطنيين غزة المشروع ا قديم وجديد سيطرة حماس

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