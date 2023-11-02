سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: أطباء أوروبيون رفضوا مغادرة غزة وفضلوا البقاء لعلاج الجرحى

ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان بيرجر، الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، معبرًا عن شكره لإجلاء العديد من الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

إدخال المساعدات لغزة

وقال بيرجر ردًا على سؤال "الدستور" في موتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء على هامش اختتام أسبوع القاهرة للمياه، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مع دول العالم إدخال المساعدات لغزة وتحديدًا الوقود، كونه ضروريًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

وتابع، أن الاتحاد الأوروبي سبق وافتتح العديد من محطات تحلية المياه في غزة، وافتتح بنفسه محطة لتحلية المياه في دير البلح في عام 2016، لكنها توقفت الآن بسبب نقص الوقود.

الاتحاد الأوروبي يدعم حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي

وحول موقف الاتحاد الأوروبي من ملف سد النهضة، قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: "ندعم حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وندعم وجود محادثات بين الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان".

مصر مركزا لإدارة المياه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

وتابع أن مصر باتت مركزًا لإدارة المياه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا مشروعات تعاون مشترك كبيرة كاتحاد الأوروبي في مجال المياه وتحلية المياه ومشاريع الطاقة النظيفة، وقال: "وصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر في قطاع المياه إلى نصف مليار يورو".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر إن أسبوع القاهرة للمياه كان فاعلية ناجحة لكلا من مصر والاتحاد الأوروبي وعلى نطاق واسع فاعلية ناجحة بالنسبة لقارة افريقيا وتابعنريد التركيز على التعاون بين افريقيا والاتحاد من أجل المتوسط.

وقال إنه من خلال الأسبوع شاركت 26 منظمة دولية تمثل 24 دولة و25فاعلية دولية وإقليمية عقدت في إطار هذا الأسبوع وبحضور الفي مشارك.

وأردف أن نجاح الفاعلية ينسب لوزارة الموارد المائية والري والحكومة المصري لعقد مثل هذه الفاعلية، مشير ا إلى أن دول الشرق الأوسط تعاني من شح المياه أكثر من دول أخرى في منطقة المتوسط.

وقال إن الأسبوع جذب العديد من المشاركين والخبراء والاستثمار في ظل هذه الوضع الصعب.

وأردف أن مصر أكدت مركزيتها للحوار حول قضايا المياه وأكدنا على التزام الاتحاد بالمشاركة في قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال المياه وفرت عشرين ألف وظيفة كما نوفر نفاذ افضل للمياه للمصريين.

وحول مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر، قال بيرجر إن مصر مكان متميز لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر.

600 أوروبي عالقين في غزة

واستطرد، أن الاتحاد الأوروبي نقل مساعدات وإمدادات طبية كبيرة نيابة عن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر عبر خطوط مصر للطيران، وتم تسليمها لمصر وتحديدًا الهلال الأحمر المصري، ومن ثم إلى غزة، وحول عدد الرعايا الأوروبيين العالقين في غزة قال إنه يوجد تقريبًا 600 أوروبي من بينهم مزدوجو الجنسية.

أوروبيون يرفضون المغادرة

وقال: ان هناك أطباء أوروبيين وضعت أسماؤهم على لائحة مغادري غزة أمس، لكنهم أصروا على البقاء للمساعدة في علاج الجرحى.