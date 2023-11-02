الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري لـ20 ديسمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و٢٧ آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ٤٢٣٧ وكذلك الكتاب الدورى رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٢ بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

حملت الدعوى رقم ٦٩/١١٦٢٨١، واختصمت كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.

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