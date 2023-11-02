الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ضيوف "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

قطاع الأخبار بالشركة
قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ضيوف صاحبة السعادة

تستضيف الإعلامية الكبيرة  إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين، مجموعة من الإعلاميين البارزين في قناة "القاهرة الإخبارية".

يستضيف البرنامج كل من أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي القدير والكبير عادل حمودة، والإعلامي الكبير جمال عنايت، ومجموعة من الإعلاميين البارزين بالقناة، هم أحمد بشتو وفيروز مكي وشروق وجدي ونهي درويش وليلاس كفوزي وأمل مضهج ورغدة منير، حيث يدور الحوار حول كواليس تأسيس القناة وأهم الانفرادات والتغطيات التي قامت بها.

نجوم قطاع الأخبار بالمتحدة

كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الثلاثاء مجموعة من إعلامييّ قناة "إكسترا نيوز"، منهم أيضًا أحمد الطاهري وشادي شاش نائب رئيس القناة، ومحمد سعيد محفوظ ودعاء جاد الحق نائب رئيس قناة "إكسترا لايف" والإعلاميات لما جبريل وندا رضا وجاكلين ماهر ونهال خلاف ومحمود السعيد، حيث يدور الحديث عن أهم المحاور والتغطيات التي قامت بها إكسترا نيوز ولايف.

"القاهرة الإخبارية": وصول 3 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

 

قطاع الأخبار بالشركة المتحدة إسعاد يونس الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس DMC قناة dmc نجوم قطاع الأخبار بالمتحدة

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