الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة خارجية فرنسا تزور قطر والإمارات الأحد المقبل

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

 تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى قطر والإمارات العربية المتحدة الأحد المقبل، لبحث الوضع الإقليمي وآخر تطورات الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مع رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

فرنسا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم، أن هذه الجولة تأتي في إطار التنسيق الدبلوماسي المستمر والوثيق مع شركاء فرنسا الرئيسيين في الشرق الأوسط.

المشاورات الإقليمية تهدف للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة ومستدامة

 وتهدف هذه المشاورات الإقليمية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة ومستدامة، وبحث سبل تلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة، والعمل بحزم وإصرار على تجنب اتساع رقعة الصراع، وتحديد سبل استئناف عملية تؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وهذا الاقتراح الأخير يشكل شرطًا ضروريًا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تهتم به فرنسا مع شركائها الإقليميين، وفق بيان الخارجية.

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فرنسا تُعرب عن قلقها من تصاعد ضحايا القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا


كانت قد عبرت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مذكرة بأن "حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمر يفرضه القانون الدولي وملزم للجميع".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يتكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف أن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على موقع X، المعروف رسميًا باسم تويتر.

وتابع في منشور له: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قطر الإمارات العربية المتحدة الوضع الإقليمي وزير الشؤون الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

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