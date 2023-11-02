فرنسا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا

عبرت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مذكرة بأن «حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر يفرضه القانون الدولي وملزم للجميع».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يتكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا»، بحسب وكالة «فرانس برس».