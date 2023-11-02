الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة سكان مرسى مطروح تطلق مبادرة طرق الأبواب لخدمات تنظيم الأسرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عمرو عبدالمجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن انطلاق مبادرة طرق الأبواب تحت شعار "خدمتكم لحد باب بيتكم" من خلال إقامة ندوة تثقيفية للعاملين بمجلس المدينة بحضور أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة إسراء صلاح مدير التثقيف الصحي، ومحمد صابر مدير وحدة سكان مرسي مطروح، ونورا رجب من التثقيف الصحي.

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وأكد عبد المجيد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  دشن السبت الماضي مبادرة طرق الأبواب تحت شعار  "خدمتكم لحد باب بيتكم" وذلك للتوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

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وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة،  إن الندوة استهدفت تقديم كافة أوجه الدعم لحملة طرق الابواب من خلال التوعية وعقد الندوات بالتنسيق مع فرق التثقيف الصحي لضمان انتظام سير الحملة التي تقدم وتتيح كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمات تنظيم الأسرة بالمجان للمراة المطروحية، في جميع قرى وربوع مطروح، ضمن جهود وحدة السكان بالمحافظة.

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ووجه محافظ مطروح،  بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لحملة طرق الابواب الطبية "خدمتكم لحد باب بيتكم" لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بمدن مطروح الثمانية، بالتعاون بين مديرية الصحة مع مجالس المدن.

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ومن جانبه، أشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح،  إلى انطلاق مبادرة طرق الأبواب تحت شعار  "خدمتكم لحد باب بيتكم" في قري ونجوع مدينة مرسي مطروح، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم الخدمات بالمجان.

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وتهدف حملة طرق الأبواب إلى كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة للفتيات مستقبلًا لتنظيم الأسرة لخلق جيل صحي ويفيد المجتمع، من خلال وحدة السكان مع الفرق المتحركة لمديرية الصحة التي تقدم وتتيح الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالوحدات الصحية والقوافل الطبية بمطروح.

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مدينه مرسي مطروح مطروح طرق الأبواب مبادرة طرق الأبواب خدمتكم لحد باب بيتكم

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