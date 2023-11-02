الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو محمود ياسين عن حكايات "55 مشكلة حب": كلهم ولادى

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

أعرب السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين، عن سعادته الكبيرة بنجاح جميع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، التي عرضت حتى الآن، وحصدت العديد من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المنصات الرقمية، وشاشات التليفزيون، ووصف الحكايات بأنهم أولاده.

وتابع عمرو محمود ياسين، قائلًا: “كلهم ولادي، ومبسوط جدًا بنجاحهم وتفاعل الجمهور معاهم، وإنها لمستهم ولمست قلبهم، والحكايات بها عدد من القضايا المثارة، وبها رسائل التي تتحدث عن الشك، وهي متمثلة في حكاية (ما تيجي نشوف)، وعن صلة الرحم هنلاقي في حكاية (ألفريدو)، وعن ذوي الهمم موجودة في الحكاية التي تعرض الآن، وتحمل اسم (عيشها بفرحة)".

واختتم حديثه: "نتمنى للجمهور مشاهده ممتعه، من خلال باقي الحلقات الأخيرة التي ستعرض في حكاية عيشها بفرحة، والحكاية المقبلة، التي ستكون من بطولة الفنانة عائشة بن أحمد ونور محمود، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج الأردني محمد لطفي، والتي ستحمل اسم روحي فيك".

صناع وأبطال حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Productionللمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل الحكايات الثلاث

تجدر الإشارة إلى أن حكاية "عيشها بفرحة"، هي من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية. 

"ماتيجي نشوف" هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكذلك مسلسل "ألفريدو" ‎عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري.

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