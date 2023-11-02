محمد الباز: التعمير والتنمية فى سيناء حماية للأمن القومى المصرى

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تنمية سيناء لم تكن فقط لأن أهل سيناء يستحقون أن ينعموا بخير مصر وهم يستحقون بالتأكيد، لكن لأنه كان هناك بعد مهم جدًا من أبعاد الأمن القومي المصري.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "نرى المخططات التي تستهدف سيناء من زمان جدًا، والتعمير في سيناء تحصين لهذه الأرض".

الباز: إسرائيل كيان محتل مستعمر نازي يقتل الناس

وتابع: "إسرائيل تأخذ الموضوع في الدين بشكل عقائدي بحت وهو أبعد ما يكون عن الدين، المسألة مش دين هذه سياسة وصراع وسلطة ورغبة من كيان محتل مستعمر نازي يقتل الناس بهذه الطريقة يوسع أرضه".

وأكد أن تنمية سيناء لكي نحمي الأمن القومي المصري، والرسالة من زيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء كانت واضحة جدًا وهي أن هذه الأرض مصرية.