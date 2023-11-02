الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بتهمة تزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية 4 أيام

حبس متهمين - ارشيفية
حبس متهمين - ارشيفية

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات. 

 وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة. 

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة التحقيقات تزوير دمغات أختام المغشولات الذهبية الصحيفة الجنائية

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