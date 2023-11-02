الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شركة "كوفرا" الإيطالية تسعى لضخ استثمارات جديدة في مصر

المهندس أحمد سمير،
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي، لشركة كوفرا الإيطالية المتخصصة في إنتاج أحذية الأمان، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة للاستثمار في السوق المصرية. حضر اللقاء اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.

وقال الوزير، إن الشركة تخطط لإقامة مشروع إنتاجي لها في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تبلغ 10 مليون يورو ويوظف عمالة تصل إلى 2000 فرد لا سيما، وإن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة.

ولفت إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية، في عدد من الدول وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية؛ من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع.

وأوضح "سمير"، أن الشركة يمكنها أن تبدأ إنتاجها في مدينة الجلود بالروبيكي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المدينة باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، كما تعد المدينة إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية.

وأشار إلى أن المدينة تدخل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، ما يُعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين من المدينة تتمثل في التصدير بمزايا تفضيلية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.

ولفت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الجادة الراغبة في ضخ استثمارات حقيقية بالسوق المصري بما يسهم في نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.

ونوه إلى إمكانية استفادة الشركة من منظومة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والجافتا والميركسور والشراكة الأوروبية.

وذكر أنه جارٍ حالياً التنسيق بالتعاون مع وزارة النقل المصرية لتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية في دمياط والإسكندرية إلى ميناء تريستا بإيطاليا بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.

ومن جهته؛ قال ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات بالسوق المصري، حيث تتوفر في مصر المقومات والإمكانيات التي تحتاجها الشركة للإنتاج والتشغيل، والتي تشمل توفر الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المواتية.

وأضاف أن الشركة تنتج سنوياً 3 مليون حذاء أمان بإجمالي مبيعات تصل إلى 140 مليون يورو، لافتاً إلى أن الشركة تتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً بالسوق المصري لا سيما، وأن مجال تصنيع أحذية الأمان من المجالات غير المطروقة، وهو ما يعطي ميزة تنافسية واعدة أمام الشركة.

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