رئيس الوزراء: هذا المشروع يؤكد تمامًا نجاح الفكر الذى تتبناه الدولة المصرية فى عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

خلال احتفالية افتتاح وتشغيل مجمع المدارس بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر اليوم:

رئيس الوزراء: هذا المشروع يؤكد تمامًا نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مدبولي: أتطلع لـ300 مدرسة على الأقل من هذا النموذج.. ومستعدون كدولة فورًا لإتاحة أراضٍ في مواقع مميزة بالمحافظات أو استغلال مبانٍ قائمة جديدة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، أن ما دفعه اليوم لإلقاء كلمة في هذا الجمع هو المشهد المميز الذي رآه اليوم- الذي يعتبره من أسعد أيام حياته- لأنه يجسد تحقيق حلم كبير للدولة المصرية، حيث يتذكر الآن أرض القرية الكونية عندما كان وزيرًا للإسكان ومسئولًا عن المدن الجديدة، وكانت أصلًا غير مُستغل مُخصصًا لوزارة التربية والتعليم، مُهملة دون خطة محددة للاستفادة منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يؤكد تمامًا مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية راهنًا في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوجهًا بالشكر لصندوق مصر السيادي، مُمثلًا في الدكتورة هالة السعيد، باعتبارها رئيسًا لمجلس إدارته، وكل الزملاء القائمين على الصندوق، مُعتبرًا أنهم الأداة التي ترجمت بنجاح فكر وسياسة الحكومة نحو المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الأصول غير المستغلة.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع الذي تم افتتاحه اليوم يُطبق منهجًا تعليميًا مميزًا، يعتمد على المنهج التعليمي المصري الذي شهد تطويرًا كبيرًا، وآليات تنفيذه المُبدعة التي شهدناها اليوم تحفزنا على ضرورة التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل مكان بمصر، مضيفًا أن المصاريف التي يدفعها الطالب بهذه المدارس- كما ذكرت وزيرة التخطيط في كلمتها- تغطي طلب شريحة كبيرة من الأسر المصرية متوسطة الدخل التي تبحث عن مستوى وجودة تعليم مميزة لأبنائها، ولا تستطيع أن تتحمل مصاريف المدارس الدولية أو بعض المدارس الأخرى، لافتًا إلى أن نماذج الطلاب الذين رآهم اليوم لا تقل بأي حال من الأحوال عن نموذج الطالب الذى تدفع أسرته نحو 4 أو 5 أضعاف هذا الرقم، في نفس المستوى وجودة التعليم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء: "لا أتطلع فقط لـ100 مدرسة من هذا النموذج، ولكن لـ300 مدرسة على الأقل، بمتوسط 10 مدارس بكل محافظة، ونحن مستعدون كدولة فورًا لإتاحة أراضٍ في مواقع مميزة بالمحافظات، أو استغلال مبانٍ قائمة جديدة، حيث أصدرت توجيهًا لوزير التربية والتعليم بأن نبدأ في تخصيص نسبة معينة من المدارس الجديدة، التي يتم إنشاؤها لإتاحتها لهذه النوعية من المدارس".



واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتوجه بالشكر إلى كل القائمين على هذا الحلم، معربًا عن تطلعه لأن يتم افتتاح العديد من المدارس مثلها في كل محافظات مصر في القريب العاجل.