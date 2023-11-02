مدبولى: مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح فكر الدولة بين القطاعين

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن إقامة مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في عملية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، موجهًا الشكر بصورة خاصة لصندوق مصر السيادي لترجمة فكر وسياسة الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأوضح مدبولي- في كلمته خلال افتتاحه مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس بحضور وزير التربية التعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد- أن اليوم من أسعد الأيام بتحقيق حلم للدولة المصرية بأن المنطقة التي تمت إقامة مجمع المدارس عليها بالقرية الكونية كانت منطقة مهملة مخصصة لوزارة التربية والتعليم وتعد من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن مشروع المدارس بالقرية الكونية يعد مشروعًا مبدعًا يعتمد على المنهج التعليمي للدولة، والذي حدث به تطوير كبير جدًا، فضلًا عن آليات تنفيذه بتشجع الدولة على التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل جزء بمصر.

المصاريف التي يدفعها الطالب تناسب شريحة كبيرة جدًا من الأسر



ولفت إلى أن المصاريف التي يدفعها الطالب تناسب شريحة كبيرة جدًا من الأسر المصرية متوسطة الدخل، والتي تأمل في الحصول على جودة تعليم لأولادها، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين شاهدهم اليوم لا يقل مستواهم عن مستوى طلاب المدارس الدولية، والذي تقوم أسرته بدفع مصاريف أربعة وخمسة أضعاف فى نفس مستوى وجودة التعليم المقدم.

وأعرب مدبولي عن أمله في إقامة ليس فقط 100 مدرسة بل على الأقل 300 مدرسة بهذا الشكل في 17 محافظة بمتوسط 10 مدارس بكل محافظة، أي ما لا يقل عن 270 مدرسة.

وأكد استعداد الحكومة لإتاحة أراضٍ في أحسن أماكن على مستوى المحافظات أو مبانٍ قائمة جديدة، ويعد هذا توجيهًا لوزير التربية والتعليم بإتاحة جزء منها وحسب النسبة التي تم الاتفاق عليها لإتاحتها على الفور لهذه النوعية من المدارس.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر- في ختام كلمته- لكل القائمين على تحقيق هذا الحلم الجميل، متمنيًا لافتتاح مماثل بكل محافظات مصر في القريب العاجل.

