الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو بـ"رجال الأعمال": مجال العقارات يمثل الوعاء الآمن للإدخار

المهندس أحمد أهاب،
المهندس أحمد أهاب، عضو لجنة التطوير العقاري

قال المهندس أحمد أهاب، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للأدخار والاستثمار، أيضا في حال حدوث أي توترات أو تحريك لسعر العملة. 

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بعد الارتفاعات المتتالية هل يظل العقار الملاذ الامان 

وأشار المهندس أحمد أهاب  فى تصريحات صحفية لة اليوم ، إلى أن العقار يعد استثمار قوي وجاذب خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري و صرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.

وأكد عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن هناك مدن سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.

و أكد عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية و زيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية و اصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه و هناك توقعات لزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

لحنة التطوير والمقاولات برجال الأعمال  العقار يمثل الوعاء الآمن للادخار

أكد المهندس أحمد أهاب أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والادارية خاصة في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع العام الجديد 2024 خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الادارية.

العقاري الملاذات الآمنة للادخار الاستثمار عضو لجنة التطوير

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